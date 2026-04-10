Negozia Seb - SK CFD

Su SEB SA

SEB SA è una società con sede in Francia che produce elettrodomestici. L'Azienda è strutturata in tre divisioni complementari: Stoviglie, Cucine elettriche e Casa e cura personale. La divisione Stoviglie, comprende padelle, teglie, pentole a pressione, utensili da cucina, tra gli altri. La divisione Cucine elettriche è suddivisa in due gruppi più piccoli: cottura elettrica, che comprende friggitrici, forni da tavolo, cuoci-riso, piani cottura a induzione, barbecue, scaldini per pasti informali e Preparazione, che comprende robot da cucina, fruste, impastatrici, frullatori, spremiagrumi, macchine per il caffè. La divisione Casa e cura personale si suddivide in Cura della Biancheria (che comprende ferri a vapore e generatori di vapore), Cura della casa (ventilatori, apparecchi portatili per il riscaldamento e condizionatori d'aria, tra gli altri) e Cura personale (apparecchi taglia-capelli, depilatori, bilance per il bagno). SEB SA possiede sei marchi pluriregionali: All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina e Krups. La Società opera attraverso SWIZZZ PROZZZ.

Il prezzo attuale dell'azione Seb è di 47.55 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Mermaid Maritime, Eton Pharmaceuticals, Inc., Netcare Limited, Novartis - CHF, Avidity Biosciences, Inc. e Harbor Custom Development, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.