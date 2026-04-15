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Su Seagate Technology Holdings PLC

Seagate Technology è una società a responsabilità limitata che offre soluzioni e tecnologie per l'immagazzinamento elettronico dei dati, principalmente dischi rigidi (hard disk). Oltre agli hard disk, la Società produce diversi prodotti per l'archiviazione dei dati, tra cui dischi a stato solido (anche ibridi), schede PCIe (peripheral component interconnect express) e controller SATA (serial advanced technology architecture). Le sue tecnologie per lo stoccaggio includono anche sottosistemi per l'archiviazione e soluzioni di calcolo ad alta prestazione. I suoi prodotti sono progettati per applicazioni in server d'impresa e sistemi di immagazzinamento, applicazioni cient compute e client non-compute. La Società progetta, fabbrica e assembla diversi componenti che si trovano nelle unità di memoria di massa, tra cui testine di lettura/scrittura e mezzi per la registrazione. Le sue operazioni di progettazione e fabbricazione sono basate su piattaforme tecnologiche usate per produrre diverse unità per molteplici mercati e applicazioni per l'immagazzinamento dei dati.

Il prezzo attuale dell'azione Seagate Technology è di 518.82 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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