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Su Riverstone

Riverstone Holdings Limited è una holding di investimento con sede a Singapore. La Società è impegnata principalmente nella produzione, vendita e distribuzione di prodotti specializzati per camere bianche da utilizzare in ambienti controllati e critici. L'azienda è specializzata nella produzione di guanti per camere bianche e sanitari, guanti in nitrile, culle per le dita, maschere facciali, sacchetti per l'imballaggio e altro. I prodotti dell'azienda sono utilizzati nei settori degli hard disk (HDD) e dei semiconduttori dell'industria elettronica in Asia. Inoltre, l'azienda fornisce e commercializza altri prodotti di consumo per camere bianche, come sacchetti per il viso, cappucci, berretti, tute, copriscarpe, stivali, salviette per attività critiche e tamponi. L'azienda dispone di circa cinque impianti di produzione, situati in Malesia, Thailandia e Cina, e di una rete consolidata di uffici commerciali e partner strategici in Asia, America ed Europa. Le sue controllate comprendono Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd e Riverstone Resources (S) Pte Ltd.

Il prezzo attuale dell'azione Riverstone è di 0.774 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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