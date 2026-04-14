Negozia Resona Holdings, Inc. - 8308 CFD

Su Resona Holdings, Inc.

Resona Holdings, Inc. è una società con sede in Giappone, impegnata principalmente nella fornitura di servizi finanziari. La Società opera in quattro segmenti di attività. Il segmento Individuale si concentra sulla fornitura di servizi di consulenza relativi a prestiti personali, gestione patrimoniale e successione patrimoniale. Il segmento Corporate si concentra sui prestiti per le aziende, la gestione degli asset che utilizzano i trust, le attività immobiliari, le pensioni aziendali, la successione aziendale e il supporto alla crescita aziendale. Il segmento Market è impegnato nell'approvvigionamento e nella gestione di fondi, cambi, obbligazioni e derivati attraverso i mercati finanziari. Il segmento Kansai Mirai Financial Group si occupa di attività bancarie, comprese le attività di deposito e di prestito nella regione del Kansai.

Il prezzo attuale dell'azione Resona Holdings, Inc. è di 1860.63 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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