Negozia High Templar Tech Limited - HTT CFD

Su Qudian Inc.

Qudian Inc è una holding con sede in Cina che si occupa principalmente della gestione di una piattaforma tecnologica per il credito online ai clienti. Attraverso la sua piattaforma tecnologica, la Società opera in due segmenti. Il segmento Servizi di credito rateale è impegnato nella tradizionale attività di credito rateale online, compresi i servizi di credito rateale in contanti e i servizi di credito rateale su merci. Il segmento dei servizi di transazione offre servizi di raccomandazione e segnalazione di prestiti a fornitori di servizi finanziari terzi e non si assume alcun rischio di credito. L'azienda utilizza tecnologie basate sui big data, come l'intelligenza artificiale, per servire i consumatori giovani e mobili. L'azienda gestisce una piattaforma online, con quasi tutte le transazioni facilitate da dispositivi mobili. I mutuatari possono richiedere un piccolo credito. I mutuatari approvati possono attingere al loro credito in contanti, che viene erogato in forma digitale sui loro conti Alipay. La Società opera nel mercato cinese.

Il prezzo attuale dell'azione High Templar Tech Limited è di 2.573 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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