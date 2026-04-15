Negozia Pinnacle West - PNW CFD

Su Pinnacle West Capital Corporation

Pinnacle West Capital Corporation possiede tutti i titoli di partecipazione in circolazione di Arizona Public Service Company (APS), sua principale controllata. APS è un’impresa pubblica elettrica integrata verticalmente che fornisce servizi energetici al dettaglio o all’ingrosso in quasi tutta l'Arizona, ad eccezione dell’area metropolitana di Tucson e in circa metà area metropolitana di Phoenix. Attraverso la divisione di marketing e commercio, APS genera, vende e fornisce elettricità a clienti all'ingrosso negli Stati Uniti occidentali. Altre importanti controllate della società sono Pinnacle West Energy, che possiede e gestisce gli impianti di generazione di elettricità; APS Energy Services, che fornisce servizi e prodotti energetici nella zona occidentale degli Stati Uniti, e SunCor, impegnata in attività di sviluppo di beni immobiliari.

Il prezzo attuale dell'azione Pinnacle West è di 102.11 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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