Negozia Osaka Gas Co., Ltd. - 9532 CFD

Su Osaka Gas Co., Ltd.

OSAKA GAS CO., LTD. è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dell'energia e del gas. La Società ha quattro segmenti di attività. Il segmento Domestic Energy and Gas si occupa di produzione, fornitura e vendita di gas, vendita, manutenzione e ispezione di apparecchiature per il gas e per l'edilizia, costruzione di tubazioni per il gas e di apparecchiature per l'energia, vendita di gas naturale liquefatto (LNG) e di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché di leasing, assicurazioni e call center. Il segmento Domestic Energy and Power si occupa della fornitura e della vendita di energia elettrica. Il segmento Energia all'estero si occupa dello sviluppo e degli investimenti in gas naturale e petrolio, della fornitura di energia e del leasing di navi cisterna per il trasporto di GNL. Il segmento Life & Business Solutions è impegnato nello sviluppo, nel leasing, nella gestione e nella vendita di immobili, nel settore del software e dell'informazione, nella produzione e nella vendita di materiali pregiati, materiali di carbonio e altri e nella gestione di impianti sportivi.

Il prezzo attuale dell'azione Osaka Gas Co., Ltd. è di 6200.78 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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