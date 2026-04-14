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Su Nintendo Co., Ltd.

Nintendo Co., Ltd. è impegnata principalmente nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di prodotti per l'intrattenimento domestico. I prodotti principali della Società comprendono macchine da gioco, quali macchine da gioco portatili e per console e software, oltre a briscola e carta (carte da gioco in stile giapponese). Le macchine da gioco per console sono hardware e software per giochi portatili e per console domestiche, sviluppati dalla Società e dalle sue affiliate, prodotti principalmente dalla Società e venduti principalmente dalle affiliate all'estero.

Il prezzo attuale dell'azione Nintendo Co., Ltd. è di 8182.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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