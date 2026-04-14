Negozia Newmont Goldcorp Corporation - NEM CFD

Su Newmont Corporation

Newmont Corporation, precedentemente Newmont Goldcorp Corp, è una società mineraria, che si concentra sulla produzione e l'esplorazione di oro, rame, argento, zinco e piombo. È principalmente un produttore di oro con operazioni e / o attività negli Stati Uniti, in Australia, Perù, Ghana e Suriname. I segmenti della Società comprendono Nord America, Sud America, Asia Pacifico e Africa. Il suo segmento Nord America è costituito principalmente da Carlin, Phoenix, Twin Creeks e Long Canyon nello stato del Nevada, e Cripple Creek & Victor (CC&V) nello stato del Colorado, negli Stati Uniti. Il suo segmento Sud America è costituito principalmente da Yanacocha in Perù e Merian in Suriname. Il segmento Asia Pacifico è costituito principalmente da Boddington, Tanami e Kalgoorlie in Australia. Il segmento Africa dell'Azienda è costituito principalmente da Ahafo e Akyem in Ghana. Al 31 dicembre 2016, aveva riserve auree di 68,5 milioni di once e una posizione fondiaria aggregata di circa 23.000 miglia quadrate (59.000 chilometri quadrati).

Il prezzo attuale dell'azione Newmont Goldcorp Corporation è di 118.79 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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