IniziaMercatiAzioniLincoln International, Inc.

Negozia Lincoln International, Inc. - LCLN CFD

22.570%
The chart shows the LCLN stock price data over the last 1 day, with a current price of 22.57, a high of 22.72, and a low of 20.
Vendi

22.35

Acquista

22.57

0.22
Basso: 20Alto: 22.72
Seller:
50%
Buyer:
50%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo mercato finanziario è disponibile per il trading di CFD.
Scopri di più su:CFD
CFD
Spread0.22
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
$1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.021179 %
(-$1.06)

Dimensione dell'operazione a leva ~$5,000.00

Denaro da leva ~$4,000.00

-0.02118%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
$1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.001043 %
(-$0.05)

Dimensione dell'operazione a leva ~$5,000.00

Denaro da leva ~$4,000.00

-0.00104%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaUSD
Quantità negoziata min1
Margine20.00%
BorsaUnited States of America
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.N/A
Apertura20
Variazione a 1 AnnoN/A
Range Giornaliero20 - 22.72

Negozia Lincoln International, Inc. - LCLN CFD

Lincoln International, Inc.

Ultimi articoli sulle azioni

Previsioni Azioni Leonardo | Utili e Guidance Q1 2026
Azioni Leonardo: utili e guidance Q1 2026
Leonardo è un gruppo italiano dell'aerospazio e difesa i cui risultati del Q1 2026 hanno mostrato ordini più elevati, crescita dei ricavi e guidance annuale confermata. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
12 ore fa
Logo della banca Monte dei Paschi di Siena esposto su un'insegna murale
Azioni BCA MPS: integrazione fusione Mediobanca
Banca Monte dei Paschi di Siena ha riportato un utile netto Q1 2026 di 521 milioni di euro, mentre prosegue l'integrazione con Mediobanca dopo il completamento dell'acquisizione. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
12 ore fa
Primo piano di uno smartphone che mostra il logo UniCredit su sfondo rosso sfocato.
Azioni UniCredit: utili Q1 2026, offerta Commerzbank
UniCredit è un gruppo bancario italiano quotato a Milano. Le prospettive per il 2026 sono legate all'utile record del Q1 e all'offerta interamente in azioni da €35 miliardi per Commerzbank. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
12 ore fa
Stazione di servizio ENI
Previsioni azioni Eni: approvato buyback da €4 miliardi
Le prospettive di Eni per maggio 2026 riflettono l'approvazione del buyback da €4 miliardi, la crescita del 9% della produzione upstream nel Q1 e l'esposizione al Brent oltre i $110. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
13 ore fa
Reuters NewsEurope
Lincoln International si avvia ad aprire in rialzo al suo debutto a New York

Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.8
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.7
4.6

Tre passaggi per iniziare

1. Crea il tuo account (previa verifica dei requisiti)2. Effettua un deposito nel modo che preferisci3. Fai trading quando sei pronto