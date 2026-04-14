Negozia LegalZoom.com, Inc. - LZ CFD

Su LegalZoom.com, Inc.

LegalZoom.com, Inc. è una piattaforma online per soluzioni legali e di conformità negli Stati Uniti. L'azienda offre servizi di compliance continua, consulenza e deposito fiscale, deposito di marchi e piani immobiliari. Offre inoltre una serie di servizi per le famiglie, tra cui servizi di pianificazione patrimoniale, divorzi, cambi di nome, locazioni residenziali, trasferimenti di atti e servizi di abbonamento agli avvocati. L'azienda serve i clienti delle piccole imprese con offerte di transazioni e abbonamenti. Le offerte di transazione comprendono documenti legali, depositi aziendali e servizi correlati per i proprietari di piccole imprese e le loro famiglie, come la costituzione di imprese, i depositi annuali di conformità, la proprietà intellettuale, i documenti di pianificazione patrimoniale, i moduli e gli accordi. L'offerta di servizi in abbonamento comprende soluzioni di conformità e servizi professionali in abbonamento, tra cui servizi di consulenza legale e fiscale. Fornisce inoltre servizi quali licenze commerciali, contabilità, servizi bancari, strumenti di produttività e assicurazioni aziendali.

Il prezzo attuale dell'azione LegalZoom.com, Inc. è di 6.08 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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