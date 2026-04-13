Negozia FDJ United - FDJUpUp CFD

Su La Francaise des Jeux Societe anonyme

La Francaise des Jeux è una società semipubblica con sede in Francia che gestisce lotterie e giochi online. La Società opera con il marchio commerciale FDJ e fornisce giochi "gratta e vinci", scommesse sportive e giochi ad estrazione attraverso una rete di 35.800 punti vendita (al 31 dicembre 2010), tra cui punti vendita LOTO, tabaccherie ed edicole. I giochi gratta e vinci della Società includono giochi da 1, 2 e 3 euro; le scommesse sportive includono i marchi ParionsSport e ParionsWeb; i giochi ad estrazione includono LOTO, Euro Millions, Rapido, Keno e altri. La Società è attiva anche nel mercato del poker online con il sito Barrierepoker.fr, di proprietà congiunta con il Groupe Lucien Barriere. La Società possiede diverse società controllate, tra cui Pacifique des Jeux e FDJ Developpement per la distribuzione nel territorio francese d'oltremare; Societe de Gestion de l'Echappee, che gestisce la squadra di ciclismo professionale sponsorizzata dalla Società; Francaise de Motivation, Francaise d'Images, Lotsys e LVS.

Il prezzo attuale dell'azione FDJ United è di 25.36 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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