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Su Kyocera Corp

Kyocera Corporation opera in diversi campi ad alta tecnologia tra cui ceramica fine, elettronica, telecomunicazioni, componenti ceramici per auto, impianti dentali e medicali, pannelli solari, servizi e reti per soluzioni IT. Al 31 marzo 2003, aveva 123 consociate e nove affiliate fuori del Giappone e 22 consociate e sette affiliate in Giappone. L'attività della società è fortemente diversificata e si divide in quattro settori operativi: Ceramica fine, Dispositivi elettronici, Apparecchiature e Altri prodotti.

Il prezzo attuale dell'azione Kyocera Corporation è di 2573.62 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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