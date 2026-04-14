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Su Kao Corporation

Kao Corp è una società con sede in Giappone che si occupa della produzione e della vendita di prodotti di consumo e di prodotti chimici. L'azienda opera in cinque segmenti di attività. Il segmento Cosmetici produce cosmetici e autocosmetici da banco. Il segmento Skin Care & Hair Care produce prodotti per la cura della pelle, come saponi per il trucco, detergenti per il viso e detergenti per tutto il corpo, e prodotti per la cura dei capelli, come shampoo, sciacqui e agenti per lo styling dei capelli. Il segmento Human Health Care produce prodotti alimentari e bevande, prodotti sanitari e prodotti per la salute personale, come sali da bagno, dentifrici e spazzolini da denti. Il segmento Fabric & Home Care produce prodotti per la cura dei tessuti, come detersivi per il bucato e finiture per il bucato, e prodotti per la cura della casa, come detersivi per la cucina e per la casa. I quattro segmenti di cui sopra sono inclusi nel settore dei prodotti di consumo. Il segmento Chemicals produce e vende prodotti a base di grassi e oli, materiali funzionali e prodotti chimici speciali.

Il prezzo attuale dell'azione Kao Corporation è di 5994.19 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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