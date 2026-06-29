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Su Kadant Inc

Kadant Inc. è un fornitore globale di tecnologie e sistemi ingegnerizzati che favoriscono un processo industriale sostenibile. I prodotti e i servizi dell'azienda contribuiscono a migliorare l'efficienza, ottimizzare l'utilizzo dell'energia e massimizzare la produttività nelle industrie di processo. Consente ai suoi clienti di ridurre gli scarti o di generare rendimenti con i fattori produttivi, in particolare fibre, energia e acqua. Opera attraverso tre segmenti. Il segmento Flow Control fornisce prodotti, sistemi e tecnologie personalizzati. Il segmento Industrial Processing fornisce attrezzature, macchinari e tecnologie utilizzate per il riciclo di carta, cartone e legno da utilizzare, tra l'altro, nei settori dell'imballaggio, del tissue, dei prodotti in legno e dei combustibili alternativi. Il segmento Material Handling fornisce prodotti e sistemi ingegnerizzati utilizzati per la movimentazione di materiali sfusi e discreti per la lavorazione secondaria o il trasporto nei settori degli aggregati, dell'estrazione mineraria, dell'alimentazione e della gestione dei rifiuti, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Kadant Inc è di 322.75 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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