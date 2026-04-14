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Su Japan Tobacco Inc.

JAPAN TOBACCO INC. è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore del tabacco. La Società opera attraverso quattro segmenti di attività. Il segmento Domestic Tobacco si occupa della produzione e della vendita di prodotti del tabacco. Il segmento International Tobacco si occupa della produzione e della vendita di prodotti del tabacco attraverso JT International S.A.. Il segmento Medicale si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e vendita di farmaci. Il segmento Food Processing si occupa della produzione e della vendita di alimenti surgelati e a temperatura ambiente, prodotti da forno e condimenti. La Società si occupa anche di leasing immobiliare.

Il prezzo attuale dell'azione Japan Tobacco Inc. è di 5884.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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