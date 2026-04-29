Negozia Huntsman - HUN CFD

Su Huntsman

Huntsman Corporation è un produttore di prodotti chimici organici differenziati. I segmenti dell'azienda comprendono Poliuretani, Prodotti ad alte prestazioni, Materiali avanzati ed Effetti tessili. Il segmento dei prodotti poliuretanici comprende il metilene difenil diisocianato, i polioli, il poliuretano termoplastico e altri prodotti legati al poliuretano. Il segmento Performance Products comprende le ammine, una famiglia di prodotti chimici intermedi, e l'anidride maleica, un prodotto chimico intermedio utilizzato principalmente per produrre resine poliestere insature. Il segmento Materiali avanzati comprende formulazioni tecnologicamente avanzate di polimeri epossidici, fenossi, acrilici, poliuretanici e a base di acrilonitrile-butadiene, nonché resine termoindurenti ad alte prestazioni e agenti indurenti e additivi per nanotubi di carbonio. Il segmento Textile Effects è impegnato nella lavorazione a umido dei tessuti attraverso il pretrattamento, la colorazione, la stampa e il finissaggio e fornisce un portafoglio diversificato di prodotti chimici e coloranti per tessuti.

Il prezzo attuale dell'azione Huntsman è di 13.44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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