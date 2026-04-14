Negozia Hitachi, Ltd. - 6501 CFD

Su Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. sviluppa una gamma di prodotti diversificati, da sistemi di generazione elettrica a prodotti e dispositivi elettronici per il consumatore. Le attività sono suddivise in sette segmenti determinati principalmente sulla base delle unità di gestione e sull'analogia dei prodotti e dei servizi per tipo, uso, metodo di produzione e di commercializzazione. I sette segmenti sono Information & Telecommunication Systems, Electronic Devices, Power & Industrial Systems, Digital Media & Consumer Products, High Functional Materials & Components, Logistics, Services & Others e Financial Services. Ogni segmento include le consociate e le affiliate della società impegnate nelle attività correlate di produzione, marketing e servizio. La vasta clientela di Hitachi nei mercati del Giappone e mondiale include società industriali, istituzioni finanziarie, enti pubblici, organizzazioni governative e clienti privati.

Il prezzo attuale dell'azione Hitachi, Ltd. è di 4939.15 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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