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Su Funding Circle Holdings PLC

Funding Circle Holdings plc (Funding Circle) è una società con sede nel Regno Unito che fornisce una piattaforma di prestiti per le piccole e medie imprese (PMI). L'azienda fornisce un mercato online che consente agli imprenditori di accedere a finanziamenti da parte di investitori e permette loro di ottenere prestiti aziendali per le piccole e medie imprese. Il mercato online della Società fornisce prestiti garantiti e non garantiti per la gestione delle imprese, l'ottenimento di capitale circolante, l'acquisto di beni e lo sviluppo di proprietà commerciali. La Società fornisce i suoi servizi attraverso la sua controllata Funding Circle Limited. I segmenti geografici della Società sono costituiti da Regno Unito, Stati Uniti e Mercati in via di sviluppo. Il segmento Mercati in via di sviluppo comprende le attività del Gruppo in Germania e nei Paesi Bassi. I numerosi investitori della Società utilizzano la tecnologia e la piattaforma di distribuzione per concedere prestiti per oltre 13 miliardi di sterline a circa 120.000 imprese in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Funding Circle Holdings PLC è di 1.4065 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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