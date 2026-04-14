Negozia Fraport AG - FRA CFD

Su Fraport AG Frankfurt Arprt Svcs Wrldwde

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide è un fornitore dei servizi aeroportuali e proprietario e gestore di aeroporti con sede in Germania. La Società opera attraverso quattro segmenti: Aviazione, Commercio al Dettaglio e Immobiliare, Assistenza a Terra e Attività Esterne e Servizi. Il segmento dell‘Aviazione fornisce lato volo e la gestione dei terminali, servizi di sicurezza e protezione aziendali e la gestione della sicurezza aeroportuale; il segmento Commercio al Dettaglio e Immobiliare offre spazi commerciali e le proprietà; il segmento Assistenza a Terra offre l‘unità di business servizi a terra, e il segmento Attività Esterne e Servizi fornisce l'unità gestione centrale e investimenti globali, facility management integrato, servizi di informazione e di telecomunicazione e la gestione dell'infrastruttura aziendale.

Il prezzo attuale dell'azione Fraport AG è di 75.77 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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