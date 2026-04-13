Negozia Forestar Group Inc - FOR CFD

Su Forestar Group Inc

Forestar Group Inc è una società di sviluppo di lotti residenziali. L'azienda acquisisce immobili con diritto di proprietà e li sviluppa in lotti residenziali finiti da vendere ai costruttori di case. Opera attraverso il suo segmento immobiliare. Il segmento immobiliare acquisisce terreni e sviluppa infrastrutture per comunità residenziali monofamiliari e vende lotti residenziali monofamiliari finiti a costruttori locali, regionali e nazionali. L'azienda è impegnata in attività di pianificazione e gestione di progetti relativi alla concessione, all'acquisizione, allo sviluppo della comunità e alla vendita di lotti residenziali. Si concentra sullo sviluppo di comunità residenziali monofamiliari per acquirenti di case entry-level, first-time e moving-up. Gestisce inoltre il processo di progettazione della comunità fino alla costruzione delle infrastrutture. I lotti commerciali sono sviluppati internamente o in collaborazione con sviluppatori commerciali specializzati nella costruzione e nella gestione di immobili, come appartamenti, centri commerciali o edifici per uffici.

Il prezzo attuale dell'azione Forestar Group Inc è di 26.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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