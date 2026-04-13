Negozia Euronext NV - ENX CFD

Su Euronext NV

Euronext N.V. è il gruppo di scambio pan-europeo con sede nei Paesi Bassi, che offre una vasta gamma di prodotti e servizi combinando equity efficienti, trasparenti e regolate, titoli a reddito fisso e mercati derivati a Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona e Londra. Offre quotazioni, trading in contanti, trading di derivati, dati e indici di mercato, post-trading, soluzioni di mercato e altro. La sua attività commerciale delle quotazioni si basa sul numero delle Società quotate alla data 31 marzo 2014. L‘attività commerciale del trading dei titoli in contante fornisce mercati multipli per gli investitori, i broker e altri partecipanti al mercato. L‘attività commerciale del trading dei derivati dispone di una posizione con future di indice e opzioni come CAC e AEX, opzioni su azioni singole e derivati su merci. L‘attività commerciale dei dati di mercato e degli indici distribuisce e vende informazioni sia in tempo reale che di proprietà ai fornitori di dati globali e altri. L‘attività commerciale delle soluzioni di mercato e altro offre soluzioni tecnologiche e servizi per gli operatori di mercato e di scambi.

Il prezzo attuale dell'azione Euronext NV è di 145.45 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Plexus, TravelCenters of America LLC, Jewett-Cameron Trading, Alphabet Inc, Diamondback Energy, Inc. e Nu Holdings Ltd.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.