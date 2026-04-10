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Su EssilorLuxottica SA

EssilorLuxottica SA, ex Essilor International Compagnie Generale D Optique SA, è un'azienda specializzata in ottica oftalmica, con sede in Francia. L'Azienda progetta, produce e commercializza una vasta gamma di lenti, montature e occhiali da sole per migliorare e proteggere la vista. Inoltre, sviluppa e commercializza attrezzature per laboratori di prescrizione e strumenti, nonché servizi per gli specialisti della vista. Opera in tre segmenti: Lenti e Strumenti Ottici, che include lenti correttive, strumenti ottici intesi per ottici ed optometristi; Attrezzature, che comprende macchinari e beni di consumo usati da impianti e laboratori di prescrizione, e Occhiali da Sole e da Lettura, che comprende occhiali da lettura ed occhiali da sole senza obbligo di prescrizione. L'Azienda gestisce un numero di marchi, inclusi Ray-Ban, Oakley e Varilux, tra gli altri. L'Azienda opera in Europa, Nord America, Asia Pacifico, Medioriente, Africa ed America Latina.

Il prezzo attuale dell'azione EssilorLuxottica SA è di 199.05 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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