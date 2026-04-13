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Su EQT Corporation

Equitable Resources, Inc. è una società energetica integrata che lavora nelle montagne Appalachian e si occupa della fornitura di gas naturale, inclusi produzione e raccolta, distribuzione e trasmissione, e di soluzioni di rendimento energetico principalmente nelle zone costiere orientali e occidentali degli Stati Uniti. La società offre prodotti e servizi relativi all'energia (una quantità limitata di gas naturale, liquidi da gas naturale e petrolio greggio) a clienti all'ingrosso e al dettaglio attraverso tre segmenti commerciali: Equitable Utilities, Equitable Supply e NORESCO. Equitable Utilities si occupa di attività regolamentate e non regolamenate, mentre Equitable Supply si occupa di: produzione e raccolta. NORESCO fornisce un gruppo integrato di prodotti e servizi correlati all’energia progettati per ridurre i costi operativi dei clienti e migliorarne il rendimento energetico.

Il prezzo attuale dell'azione EQT è di 57.17 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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