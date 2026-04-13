Negozia Digital Realty Trust - DLR CFD

Su Digital Realty Trust, Inc.

Digital Realty Trust Inc. è un fondo d'investimento immobiliare (REIT). La Società è impegnata nel possesso, acquisizione, sviluppo e gestione di centri dati. Fornisce soluzioni di centro dati, colocation ed interconnessione per i clienti in una vasta gamma di settori verticali che vanno dai servizi cloud ed informatici, comunicazioni e social network a servizi finanziari, di produzione, di energia, sanitari e per i prodotti di consumo. Il suo portafoglio comprende circa 225 centri dati, di cui 147 negli Stati Uniti, 41 in Europa, 19 in America Latina, 10 in Asia, 5 in Australia e 3 in Canada. PlatformDIGITAL è la sua piattaforma per i centri di scambio dati, interconnessione e soluzioni di colocation.

Il prezzo attuale dell'azione Digital Realty Trust è di 190.37 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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