Negozia DHL Group - DHL CFD

Su Deutsche Post AG

Deutsche Post AG è un fornitore di servizi postali con sede in Germania. La Società opera attraverso quattro segmenti operativi: Post - eCommerce - Pacchi, Express, Global Forwarding, Freight e Supply Chain. Il segmento Post - eCommerce - Pacchi gestisce sia la posta nazionale che quella internazionale e offre servizi di dialogo dialogico, servizi di distribuzione della stampa a livello nazionale e tutti i servizi elettronici associati alla consegna della posta. Il segmento Express offre servizi di corriere ed espressi a clienti aziendali e privati. Il segmento Global Forwarding and Freight comprende il trasporto di merci per ferrovia, strada, aereo e mare. Il segmento Supply Chain si concentra sulla fornitura di soluzioni logistiche personalizzate, tra cui deposito, trasporto e servizi a valore aggiunto.

Il prezzo attuale dell'azione DHL Group è di 49.27 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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