Negozia Deutsche Telekom AG - DTEd CFD

Su Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG è una società con sede in Germania che fornisce tecnologia dell'informazione (IT) e servizi di telecomunicazione. I settori operativi della Società comprendono la Germania, costituita da attività di rete fissa e mobile in Germania; Stati Uniti, che consiste in attività mobili nel mercato degli Stati Uniti; Europa, costituita da operazioni su rete fissa e mobile delle società nazionali in vari paesi europei, come Grecia, Romania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Austria, Albania, Macedonia e Montenegro; Soluzioni per sistemi, che gestisce sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) per le multinazionali e le istituzioni del settore pubblico; Sviluppo del gruppo, comprendente le entità T-Mobile Netherlands e Deutsche Funkturm (DFMG) e la sua partecipazione in Stroeer SE & Co. KGaA e Group Headquarters & Group Services, che comprende le operazioni della sede di servizio e varie altre filiali della Società.

Il prezzo attuale dell'azione Deutsche Telekom AG è di 31.075 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: TrustCo Bank Corp NY, AIA Group Limited, Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A., MYR Group, Dios Fastigheter e PACCAR Inc. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.