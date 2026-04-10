Negozia Deutsche Boerse AG - DB1 CFD

Su Deutsche Boerse AG

Deutsche Boerse AG è un'organizzazione di cambio con sede in Germania e un fornitore integrato di prodotti e servizi che coprono la catena del processo di negoziazione di titoli e derivati. La Società offre servizi di quotazione e trading e gestisce le piattaforme di trading Xetra e Frankfurter Wertpapierboerse. Fornisce inoltre servizi di compensazione tramite Eurex Clearing, nonché servizi bancari post-negoziazione, servizi di regolamento e custodia per titoli a reddito fisso, azioni e fondi di investimento. Oltre a ciò, offre dati di mercato e servizi basati sulla tecnologia, come feed di dati, dati di mercato, servizi di notizie, dati di riferimento, servizi di segnalazione, servizi informatici esterni e infrastrutture di trading. La Società opera anche attraverso DB1 Ventures, una piattaforma di capitale di rischio aziendale che offre capitale, conoscenza, guida e connettività alle società del suo portafoglio.

Il prezzo attuale dell'azione Deutsche Boerse AG è di 252.3 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Digital Ally, Vanquis Banking Group PLC, PC Connection, PostNL N.V., Meta Financial e Equity Bancshares Inc. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.