Negozia Daiichi Sankyo Company, Limited - 4568 CFD

Su Daiichi Sankyo Company, Limited

Daiichi Sankyo Co Ltd è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di prodotti farmaceutici. La Società è impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di prodotti farmaceutici, nonché nella fornitura di prodotti intermedi e materiali di base per la produzione farmaceutica in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa e in altri mercati. La Società è inoltre impegnata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di farmaci da banco e vaccini, nella fornitura di servizi amministrativi quali risorse umane e servizi contabili, nel leasing immobiliare e nell'attività di agenzia assicurativa.

Il prezzo attuale dell'azione Daiichi Sankyo Company, Limited è di 2712.88 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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