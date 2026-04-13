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Su CSX Corporation

CSX Corporation è un'azienda che opera nel settore dei trasporti. L'Azienda fornisce servizi per il trasporto merci su rotaia, tra cui servizio ferroviario tradizionale e trasporto di container e rimorchi intermodali, oltre ad altri servizi di trasporto, quali trasferimenti rail-to-truck ed operazioni merci sfuse. L'azienda categorizza i suoi prodotti in tre principali linee di mercato: merce, intermodale e carbone. Il commercio intermodale dell'Azienda collega i clienti alle ferrovie attraverso capolinea ed autocarri. Il commercio merce della dell'Azienda comprende spedizioni in mercati, quali agricolo e prodotti alimentari, fertilizzanti, prodotti chimici, automobilistico, metalli ed attrezzature, minerali e prodotti forestali. Il commercio del carbone trasporta carbone locale, carbone e ferro grezzo presso centrali elettriche, acciaierie ed impianti industriali, oltre ad esportare carbone presso strutture portuali in mare aperto.

Il prezzo attuale dell'azione CSX Corp è di 42.06 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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