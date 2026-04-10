Negozia Commerzbank AG - CBK CFD

Su Commerzbank AG

Commerzbank AG è una banca per clienti privati e aziendali. I segmenti di business della Banca sono: Clienti Privati, Mittelstandsbank, Europa Centrale e Orientale, Aziendali e mercati, e Asset non primari. Il segmento Clienti Privati comprende le seguenti divisioni: Clienti privati, Servizi bancari diretti e Commerz Real Group. Il segmento Mittelstandsbank si compone di 3 divisioni: Mittelstand Germania, Grandi aziende e Internazionale, e Istituti finanziari. Il segmento Europa Centrale e Orientale è rivolto alle attività di servizi bancari diretti e universali. Il segmento Aziendali e mercati consiste di quattro business principali: Mercati azionari e materie prime, Titoli a reddito fisso e valute, Finanza aziendale, e Gestione del portafoglio di crediti. Il segmento Asset non primari raggruppa le attività pertinenti alle seguenti divisioni: Immobiliare commerciale, Finanza pubblica (inclusa Finanza privata) e Deutsche Schiffsbank (DSB).

Il prezzo attuale dell'azione Commerzbank AG è di 34.635 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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