Negozia Church & Dwight Company Inc - CHD CFD

Su Church & Dwight Co., Inc.

Church & Dwight Co., Inc. sviluppa, produce e commercializza una gamma di prodotti per la casa, per la cura della persona e speciali. I segmenti della Società includono Consumer Domestic, Consumer International e Specialty Products Division (SPD). L'azienda vende anche prodotti speciali a clienti industriali e distributori. Il segmento Consumer Domestic include vari marchi, oltre ad altri prodotti per la cura della casa e della persona, come i prodotti per la pulizia KABOOM, l'antitraspirante ARRID, i dentifrici CLOSE-UP e AIM e l'idratante salino nasale SIMPLY SALINE. Il segmento Consumer International commercializza una gamma di prodotti per la cura personale, per la casa e da banco nei mercati internazionali, tra cui Canada, Francia, Cina, Australia, Regno Unito, Messico e Brasile. Il segmento SPD della Società è un produttore di bicarbonato di sodio, che vende insieme ad altri prodotti chimici inorganici speciali per varie applicazioni industriali, istituzionali, mediche ed alimentari.

Il prezzo attuale dell'azione Church & Dwight Company Inc è di 94.41 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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