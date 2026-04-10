Negozia Capita PLC - CPI CFD

Su Capita PLC

CAPITA PLC è una società con sede nel Regno Unito, che crea e fornisce servizi di gestione dei processi aziendali. Le divisioni della società comprendono Digital & Software Solutions, Integrated Services, Local Government, Property & Health, Workplace Services, IT Servizio Enterprise, Asset Services, Customer Management, Capita Europe e Insurance & Benefits Services. La società opera in settori privati, quali servizi bancari e finanziari, assicurazioni, assicurazioni sulla vita e pensioni, vendita al dettaglio, telecomunicazioni e contenuti multimediali, trasporti e servizi di pubblica utilità, nonché nel settore pubblico, quali amministrazioni pubbliche centrali, difesa, istruzione, servizi di emergenza, sanità, amministrazioni pubbliche locali e servizi di ordine pubblico e giustizia. L‘azienda offre i propri servizi, che comprendono la gestione dei processi aziendali, la gestione clienti, le soluzioni digitali e software, i servizi finanziari, i servizi informatici, i servizi legali, le proprietà immobiliari e le infrastrutture, i viaggi e gli eventi, le risorse umane e i servizi di assunzione, soluzioni di recupero crediti, nonché servizi aziendali e di amministrazione.

Il prezzo attuale dell'azione Capita PLC è di 2.62736 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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