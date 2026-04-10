Negozia BW Offshore - BWO CFD

Su BW Offshore Limited

BW OFFSHORE LIMITED è un proprietario e gestore di impianti off-shore e stoccaggio galleggiante. L'azienda è focalizzata sulla costruzione, possesso e gestione di unità navali galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) e unità navali galleggianti di stoccaggio e scarico (FSO). I suoi segmenti geografici sono America, Europa / Africa e Asia e il Pacifico. La Società offre servizi di ingegneria, approvvigionamento, costruzione ed installazione (EPCI), e servizi di leasing e amministrazione delle unità FPSO. Gestisce una flotta di oltre 14 FPSO e una FSO in Africa occidentale, Brasile, Golfo del Messico, Golfo degli Stati Uniti, Mare del Nord, Indonesia e Nuova Zelanda. La sua flotta di navi di proprietà comprende Abo FPSO, Azurite, Belokamenka, Berge Helene, BW Athena, BW Cidade de Sao Vicente, BW Joko Tole, BW Pioneer, FPSO Cidade de Sao Mateus, Espoir Ivoirien, Petroleo Nautipa, FPSO Polvo, Sendje Berge, Umuroa and Yuum K'ak' Naab.

Il prezzo attuale dell'azione BW Offshore è di 51.6 NOK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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