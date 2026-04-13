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Su Bukit Sembawang

Bukit Sembawang Estates Limited è una holding di investimento. La Società si occupa di investimenti, sviluppo immobiliare e gestione di appartamenti serviti. Opera attraverso tre segmenti: Sviluppo immobiliare, che comprende lo sviluppo di proprietà residenziali per la vendita; Partecipazione agli investimenti, che comprende la detenzione e la gestione di edifici per uffici e investimenti, e Ospitalità, che gestisce unità di appartamenti serviti. L'azienda ha costruito progetti residenziali, tra cui circa 4.600 case di proprietà a Seletar Hills, Sembawang Hills, Luxus Hills e oltre 1.800 unità abitative nelle zone più prestigiose di Singapore, come i distretti 9 e 10. Il suo portafoglio di condomini e appartamenti privati di fascia alta comprende progetti completati come Parc Mondrian, Verdure, Paterson Suites, The Vermont on Cairnhill, Skyline Residences, Paterson Collection, Watercove, Nim Collection Phase 1 & 2 e Luxus Hills Phase 1 to 7, Luxus Hills Signature e Contemporary Collection.

Il prezzo attuale dell'azione Bukit Sembawang è di 4.675 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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