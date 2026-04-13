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Su Brookfield Infrastructure Partn

Brookfield Infrastructure Partners L.P. possiede e gestisce servizi di pubblica utilità, trasporti, energia e infrastrutture di dati in Nord e Sud America, Europa e Asia Pacifico. I segmenti della Società comprendono servizi di pubblica utilità, trasporti, energia e infrastrutture di dati. Il segmento delle utilities comprende attività regolamentate, tra cui la distribuzione regolamentata (connessioni di elettricità e gas naturale), la trasmissione di elettricità e un terminale regolamentato (terminale di esportazione del carbone). Il segmento dei trasporti possiede e gestisce le attività portuali, ferroviarie e stradali a pedaggio che movimentano merci, prodotti sfusi e passeggeri nei cinque continenti. Il segmento energia della Società è costituito da sistemi che forniscono servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione. Il segmento delle infrastrutture dati possiede e gestisce attività che forniscono servizi essenziali e infrastrutture critiche per la trasmissione e l'archiviazione dei dati a livello globale.

Il prezzo attuale dell'azione Brookfield Infrastructure Partn è di 36.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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