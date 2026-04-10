Negozia BP PLC - GBP - BP. CFD

Su BP plc

BP P.L.C. è una società petrolifera e per la lavorazione del gas integrata. L‘azienda fornisce ai propri clienti combustibile per trasporto, energia per riscaldamento e illuminazione, lubrificanti per la manutenzione dei motori e i prodotti petrolchimici utilizzati per produrre articoli di uso quotidiano a partire da vernici, fino ad arrivare a capi di abbigliamento e materiali per imballaggio. La società opera attraverso tre divisioni: Upstream, Downstream e Rosneft. La divisione Upstream è impegnata nella prospezione, nello sviluppo e nella produzione sul campo di greggio e gas naturale; nel trasporto midstream, nello stoccaggio, nella lavorazione, nella commercializzazione e nella negoziazione di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (LNG), oltre ai gas destinati alla produzione di energia elettrica e ai gas naturali allo stato liquido (NGL). La divisione Downstream è impegnata nella raffinazione, nella produzione, nella commercializzazione, nel trasporto, nella fornitura e nella negoziazione di petrolio greggio, petrolio, prodotti petrolchimici e servizi correlati a clienti all‘ingrosso e clienti al dettaglio. La divisione Rosneft è una compagnia petrolifera, con una base di risorse di idrocarburi sulla terra ferma e in mare.

Il prezzo attuale dell'azione BP PLC - GBP è di 5.713 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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