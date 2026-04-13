Negozia Becton Dickinson - BDX CFD

Su Becton Dickinson and Co

Becton, Dickinson and Company (BD) è una società globale di tecnologia medica impegnata nello sviluppo, produzione e vendita di una gamma di forniture mediche, dispositivi, apparecchiature di laboratorio e prodotti diagnostici. La Società opera attraverso due segmenti: BD Medical e BD Life Sciences. Il segmento BD Medical produce una serie di tecnologie e dispositivi medici che vengono utilizzati per migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria in una serie di impostazioni. BD Medical è composta da varie unità aziendali, tra cui cura del diabete, farmaci e soluzioni procedurali, soluzioni di gestione dei farmaci e i sistemi farmaceutici. Il segmento BD Life Sciences fornisce prodotti per la raccolta ed il trasporto sicuri di campioni diagnostici e strumenti e sistemi di reagenti per rilevare una serie di malattie infettive, infezioni associate all'assistenza sanitaria e tumori. Il segmento BD Life Sciences della Società è costituito da varie unità operative, tra cui sistemi preanalitici, sistemi diagnostici e bioscienze.

Il prezzo attuale dell'azione Becton Dickinson è di 153.95 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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