Negozia BANCA MEDIOLANUM - BMED

Su Banca Mediolanum SpA

Banca Mediolanum SpA è una banca con sede in Italia. L'attività della banca si articola in quattro divisioni: Retail e Commercial Banking, Trading and Sale, Asset Management e Retail Brokerage. Attraverso le proprie divisioni, la società fornisce varie soluzioni bancarie, finanziarie e assicurative, ivi compresa la negoziazione di strumenti finanziari, prestiti di denaro, emissione di titoli, trading di valuta, gestione del portafoglio, emissione di carte di pagamento, servizi di consulenza di investimento, le politiche di assicurazione sulla vita e sulla proprietà e servizi di intermediazione delle transazioni, tra gli altri. Il portafoglio della società comprende prodotti e servizi per privati e clienti aziendali. L'azienda opera attraverso le proprie società controllate, quali EUROCQS SpA, Bankhaus August Lenz & Co AG, Mediolanum Fiduciaria SpA, Mediolanum Asset Management Ltd e Fermi e Galeno Real Estate Srl, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione BANCA MEDIOLANUM è di 24.165 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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