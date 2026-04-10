Negozia Aviva PLC - AV. CFD

Su Aviva plc

AVIVA PLC è la holding di Aviva Group. L‘azienda fornisce ai clienti servizi assicurativi e di risparmio a lungo termine, servizi assicurativi generali e sulla salute, nonché prodotti e servizi per la gestione di fondi. I segmenti della società comprendono Regno Unito e Irlanda, Francia, Polonia, Italia, Spagna e Altri; Canada, Asia e Aviva Investors. Nel Regno Unito, l‘azienda ha attività di assicurazione e risparmio a lungo termine, nonché attività assicurative generali e sulla salute. In Europa, l‘azienda ha attività di assicurazione e risparmio a lungo termine in tutti i Paesi in cui è presente, attività di assicurazioni generale in Francia, Irlanda e Italia e attività assicurative generali più ridotte in vari altri Paesi e attività di assicurazione sulla salute in Francia e Irlanda. In Canada, la società ha attività assicurative generali. In Asia, la società ha attività assicurative e di risparmio a lungo termine. Le attività di gestione dei fondi della società operano in tutta l‘Europa, l‘Asia, il Nord America e il Regno Unito. L‘azienda fornisce servizi a oltre 30 milioni di clienti in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Aviva PLC è di 6.28171 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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