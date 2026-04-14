Negozia Asahi Group Holdings, Ltd. - 2502 CFD

Su Asahi Group Holdings, Ltd.

Asahi Group Holdings, Ltd. è una holding con sede in Giappone, impegnata principalmente nella produzione e vendita di liquori, bevande e alimenti in Giappone e nei mercati esteri. La Società opera in cinque segmenti di attività. Il segmento Bevande alcoliche si occupa della produzione e della vendita di bevande alcoliche, come birra, birra a basso contenuto di malto, shochu e whisky, nonché della ristorazione e della vendita all'ingrosso. Il segmento Beverage si occupa della produzione e della vendita di bevande analcoliche. Il segmento Food si occupa della produzione e della vendita di alimenti e medicinali. Il segmento International si occupa della produzione e della vendita di birra e altri prodotti alcolici, nonché di bevande analcoliche. Il segmento Altri si occupa di logistica.

Il prezzo attuale dell'azione Asahi Group Holdings, Ltd. è di 1618.08 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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