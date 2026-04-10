Negozia Affiliated Managers Group - AMG CFD

Su Affiliated Managers Group

Affiliated Managers Group, Inc. è una società di gestione degli investimenti indipendente e globale. La Società si concentra sugli investimenti in una serie diversificata di società di investimento di proprietà di partner, che la Società chiama Affiliate. Attraverso le sue Affiliate, fornisce una gamma diversificata di strategie orientate al rendimento, progettate per assistere clienti istituzionali, retail e high net worth in tutto il mondo nel raggiungimento dei propri obiettivi di investimento. La Società offre capacità di gestione degli investimenti agli investitori retail attraverso servizi di consulenza e sub-consulenza per fondi comuni di investimento orientati al rendimento, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), fondi di investimento collettivo e altri prodotti retail. Fornisce inoltre servizi di gestione degli investimenti, consulenza personalizzata sugli investimenti e servizi fiduciari a individui con un elevato patrimonio netto, famiglie, fondazioni di beneficenza e conti gestiti individualmente, direttamente e tramite intermediari, tra cui società di brokeraggio o altri sponsor.

Il prezzo attuale dell'azione Affiliated Managers Group è di 284.21 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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