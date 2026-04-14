Negozia Advance Auto Parts - AAP CFD

Su Advance Auto Parts

Advance Auto Parts, Inc. è un fornitore di ricambi per auto in Nord America, che serve sia installatori professionisti (Professional) che clienti fai-da-te (DIY), oltre a operatori indipendenti. I negozi e le filiali dell'azienda offrono una selezione di ricambi per auto di marca, di produttori di apparecchiature originali (OEM) e di marchi privati, accessori, batterie e articoli per la manutenzione di autovetture, furgoni, veicoli commerciali e autocarri leggeri e pesanti, sia nazionali che importati. Opera attraverso cinque segmenti: Divisione Nord, Divisione Sud, Carquest Canada, Indipendenti e Worldpac. Gestisce circa 4.706 negozi totali e 266 filiali principalmente con i nomi commerciali: Advance Auto Parts, Autopart International, Carquest e Worldpac. L'azienda offre prodotti suddivisi per categorie, tra cui ricambi e batterie, accessori e prodotti chimici e manutenzione dei motori.

Il prezzo attuale dell'azione Advance Auto Parts è di 56.13 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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