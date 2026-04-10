Negozia Accor - AC CFD

Su Accor SA

ACCOR S.A. è un gestore di hotel con sede in Francia. La Società fornisce ai propri clienti, partner e dipendenti un servizio doppio come operatore alberghiero e franchisor (HotelServices) e proprietario e investitore di un hotel (HotelInvest) nonché un portafoglio di marchi che vanno da stabilimenti di lusso, di categoria media ed economici. Offre anche un marketplace e programma fedeltà, Le Club AccorHotels e il relativo programma PLANET 21. I suoi segmenti includono HotelServices e HotelInvest. Opera in Francia; Europa (esclusa la Francia/Mediterraneo); Mediterraneo, Medio Oriente e Africa; Asia-Pacifico e Americhe. I suoi altri commerci includono le funzioni aziendali e casinò. La società offre queste attività nel suo segmento multi-brand. La Società fornisce alle società del gruppo gestione e acquisti d'hotel, gestione di cassa, tecnologia dell'informazione (IT) e servizi pubblicitari, nonché vari servizi di consulenza. Opera attraverso VeryChic e Availpro.

Il prezzo attuale dell'azione Accor è di 45.03 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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