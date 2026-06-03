Quali sono le 10 valute più negoziate?

La valuta oggetto di più transazioni al mondo è il dollaro statunitense (USD), seguito a ruota dall'euro (EUR), dallo yen giapponese (JPY) e dalla sterlina britannica (GBP). Queste valute dominano il panorama del forex trading a livello mondiale, in virtù della loro stabilità, liquidità e influenza sui mercati internazionali. Ciascuna di esse ricopre un peculiare ruolo, spesso determinato dalle rispettive banche centrali, dalle congiunture economiche e dal commercio globale.

Scopriremo la top 10 delle valute, il motivo per cui ciascuna di esse è oggetto di tante operazioni, quali sono le coppie major di cui fanno parte, nonché i fattori chiave che le rendono imprescindibili nell’ambito del forex. Tutti i dati riportati di seguito sono desunti dal rapporto triennale del 2022 della “Bank for International Settlements”, ampiamente ritenuta la fonte di riferimento per questa tipologia di informazioni.

Il grafico in basso mostra le valute più negoziate al mondo sulla base di questi dati. Si noti che la somma delle percentuali è pari a 200, in quanto le valute sono negoziate sotto forma di coppie.

Dollaro USA (USD)

La valuta oggetto di più transazioni al mondo per volume è il dollaro statunitense, il cui volume medio giornaliero di scambi era pari a 6,6 trilioni di dollari nel 2022. Questo volume è rappresentativo del ruolo rivestito in quasi l'88% delle transazioni valutarie mondiali, indice del suo predominio nella finanza internazionale. La sua posizione globale di principale valuta di riserva le conferisce una liquidità e una stabilità uniche, ancorando coppie major come EUR/USD, USD/JPY, e GBP/USD. Le fluttuazioni del dollaro sono spesso influenzate dagli indicatori economici americani, dalle misure della Federal Reserve e dagli eventi internazionali, soprattutto perché molte materie prime, tra cui petrolio e oro, sono quotate in dollari statunitensi.

Euro (EUR)

Nel 2022, l'euro ha fatto segnare un volume medio giornaliero di scambi pari a 2,29 trilioni di dollari. Avendo corso legale in 20 Paesi europei, l'euro è la seconda valuta più scambiata al mondo. Il valore dell'euro è determinato dalla Banca Centrale Europea (BCE), dalle condizioni economiche all'interno dell'eurozona e da svariati fattori politici. Vantando elevata liquidità e influenza, la principale coppia di cui fa parte l’euro è EUR/USD, una delle più attenzionate e che funge da parametro di riferimento della solidità dell'euro rispetto al dollaro.

Yen giapponese (JPY)

Lo yen giapponese è la terza valuta più negoziata, con un volume medio giornaliero di scambi pari a 1,25 trilioni di dollari nel 2022. È la valuta più scambiata in Asia e un simbolo di stabilità nei mercati internazionali. Il contesto di bassi tassi di interesse in Giappone rende lo yen una valuta cruciale nelle operazioni di “carry trade”, mediante le quali si prendono in prestito yen per investire in valute a elevato rendimento. Il suo valore è fortemente influenzato dalle misure adottate dalla Bank of Japan (BoJ), dai dati economici del Paese e dall'economia dell’area asiatica. USD/JPY è costantemente una delle coppie di valute più scambiate a livello mondiale.

Sterlina britannica (GBP)

Nel 2022, la sterlina britannica ha fatto registrare un volume medio giornaliero di scambi pari a 968 miliardi di dollari, cementando la sua reputazione di quarta valuta più scambiata. Spesso definita “sterling”, è una delle valute più antiche e oggetto di più transazioni. Nota per la sua volatilità, GBP è sensibile agli eventi che accadono nel Regno Unito, tra cui l’introduzione di nuove misure da parte della Bank of England (BoE), la pubblicazione di dati economici e l’evoluzione del contesto politico, come le ripercussioni della Brexit.GBP/USD, nota anche come “Cable”, è una coppia di valute molto apprezzata e segnata in genere da forte volatilità, particolarmente attenzionata per le repentine variazioni della sua quotazione.

Dollaro canadese (CAD)

Il volume di scambi del "loonie", tipico soprannome del dollaro canadese, era pari a circa 526 miliardi di dollari nel 2022. La sua quotazione è strettamente correlata ai prezzi del petrolio, in virtù dello status del Canada quale grosso esportatore di petrolio. CAD è solita replicare l'andamento del prezzo del greggio, il che è un elemento significativo per i trader che prediligono investire in materie prime. Anche le misure adottate dalla Bank of Canada (BoC), i dati economici e le condizioni economiche degli Stati Uniti possono influenzare il valore di CAD.USD/CAD è una delle coppie che vantano più transazioni, a dimostrazione degli stretti legami economici tra Stati Uniti e Canada.

Dollaro australiano (AUD)

Il dollaro australiano ha esibito un volume medio giornaliero di scambi pari a 478 miliardi di dollari nel 2022. È una valuta fortemente dipendente dal comparto delle materie prime, influenzata dalle esportazioni di minerali di ferro, carbone e gas naturale. È tra le prime scelte dei trader che vogliono esporsi ai trend delle materie prime nell'area Asia-Pacifico e a livello mondiale.AUD è condizionata dai prezzi delle materie prime, dall'economia cinese e dalle politiche della Reserve Bank of Australia (RBA).AUD/USD è una coppia che vanta un elevato volume di operazioni, apprezzata per la sua reattività al sentiment di rischio a livello mondiale.

Franco svizzero (CHF)

Nel 2022, il franco svizzero ha fatto registrare un volume di scambi giornalieri pari a circa 389 miliardi di dollari. È vista tipicamente come una valuta "rifugio", molto ricercata dai trader quando regna l’incertezza nei mercati internazionali.La Swiss National Bank (SNB) monitora attentamente la valutazione del franco per impedirne un eccessivo apprezzamento. La reputazione di CHF come bene rifugio, congiuntamente alla stabilità dell’economia svizzera e al basso livello di inflazione, ne fanno un asset con caratteristiche uniche.USD/CHF e EUR/CHF sono le due coppie di valute con il franco oggetto di più transazioni.

Yuan cinese (CNY)

Stante la crescente influenza economica della Cina, lo yuan cinese sta acquisendo sempre più importanza nei mercati valutari internazionali. Sebbene non sia integralmente convertibile, lo yuan è ampiamente utilizzato nell’ambito di ingenti operazioni commerciali, soprattutto in Asia e in mercati emergenti.La Banca Popolare Cinese (People’s Bank of China - PBOC) regola la valutazione dello yuan mediante una fluttuazione controllata. Stante la progressiva espansione della rete commerciale cinese, i volumi di transazione di USD/CNY e di altre coppie con lo yuan continuano ad aumentare.

Dollaro di Hong Kong (HKD)

Il dollaro di Hong Kong è una delle valute più scambiate, principalmente grazie al ruolo del territorio autonomo come importante hub finanziario in Asia e ai suoi stretti legami commerciali con la Cina continentale. HKD è agganciata a USD, oscillando in un range ristretto (7,75-7,85 HKD per USD), e tale stabilità attrae investimenti internazionali e favorisce elevati volumi di scambio. Il volume giornaliero di scambi sulla valuta è ingente, in gran parte dovuto al variegato settore dei servizi finanziari di Hong Kong e al suo profondo legame con l'economia della Cina continentale.

Dollaro neozelandese (NZD)

Il dollaro neozelandese (NZD) è una delle principali valute del comparto delle materie prime, strettamente correlata alle consistenti esportazioni agricole ed energetiche della Nuova Zelanda, in particolare di prodotti lattiero-caseari, carne e silvicoltura. La gestione della valuta è affidata alla Reserve Bank of New Zealand, e le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime a livello mondiale incidono sul valore di NZD. NZD è particolarmente popolare tra i trader che vogliono esporsi al mercato dell’area Asia-Pacifico, ma senza dover far fronte alla volatilità che si osserva in alcuni grandi sistemi economici asiatici. Il volume medio giornaliero di transazioni su NZD evidenzia la sua importanza nel mercato forex quale moneta ponte per il commercio e gli investimenti in quest’area geografica.

Dove posso reperire ulteriori informazioni sulle valute più negoziate?

Per saperne di più sulle valute oggetto di più transazioni a livello mondiale, consulta le ultime notizie sulle coppie forex che agitano i mercati valutari, a cura dei nostri analisti esperti, nonché la nostra guida al forex trading, così da acquisire maggiore familiarità con i meccanismi operativi delle valute. Inoltre, l'indagine triennale delle banche centrali, a cura della BRI, fornisce approfondimenti sull'attività valutaria a livello mondiale. Anche importanti istituti di credito, tra cui JP Morgan e Goldman Sachs, pubblicano periodicamente analisi valutarie, mentre il Global Financial Stability Report del FMI rileva le tendenze macroeconomiche delle valute.