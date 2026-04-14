Négociation Shiseido Company, Limited - 4911 CFD

À propos de Shiseido Company, Limited

Shiseido Co Ltd est une société basée au Japon qui fabrique et vend des cosmétiques, des produits de toilette, des produits de soins personnels, des produits de coiffure et de beauté. La société opère dans sept secteurs d'activité. Le segment Japon vend des cosmétiques, des produits de toilette, des produits de soins personnels, des produits de beauté et des médicaments en vente libre au Japon. Le segment Chine et le segment Asie-Pacifique fabriquent et vendent des cosmétiques, des produits de toilette et des produits de soins personnels respectivement en Chine et dans la région Asie-Océanie, à l'exception du Japon et de la Chine. Les segments Amériques et Europe fabriquent et vendent des cosmétiques et des produits de toilette respectivement sur le continent américain, ainsi qu'en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le segment Travel Retail vend des cosmétiques et des produits de toilette dans les boutiques hors taxes du monde entier, à l'exception du Japon. Le segment professionnel vend des produits de coiffure et de beauté. La société mène également des activités scientifiques de pointe dans le domaine des matières premières cosmétiques et des médicaments, ainsi que des activités dans le domaine de l'alimentation et des boissons et des ventes de produits de soins personnels.