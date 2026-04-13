Négociation National Vision - EYE CFD
À propos de National Vision
National Vision Holdings, Inc. est une société de vente au détail de produits optiques qui se concentre sur l'offre d'une variété de produits et de services pour les besoins des clients en matière de soins oculaires. Les secteurs de la société comprennent Owned & Host et Legacy. Le segment Owned & Host comprend ses deux marques propres, America's Best et Eyeglass World, ainsi que les magasins Vista Optical dans certains magasins Fred Meyer. Le segment Owned & Host fournit également des produits et services de soins oculaires aux membres de l'armée américaine en exploitant des magasins Vista Optical sur certaines bases militaires du pays. Le segment Legacy consiste en une relation stratégique à long terme avec Walmart pour exploiter des centres de vision dans certains magasins Walmart. Elle exploite également des sites Web de commerce électronique et les sites Web de commerce électronique de tiers, notamment Walmart, Sam's Club et Giant Eagle. La société exploite environ 1 200 magasins dans plus de 44 États et à Porto Rico. Sa marque America's Best offre deux paires de lunettes et un examen oculaire gratuit.