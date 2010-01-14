Négociation Kao Corporation - 4452 CFD

À propos de Kao Corp

Kao Corp est une société basée au Japon qui fabrique et vend des produits de consommation et des produits chimiques. La Société exerce ses activités dans cinq segments d'activité. Le segment Cosmetic produit des cosmétiques de conseil et des auto-cosmétiques. Le segment Skin Care & Hair Care produit des produits de soins de la peau, tels que des savons de maquillage, des nettoyants pour le visage et des nettoyants pour tout le corps, ainsi que des produits de soins capillaires, tels que des shampooings, des rinçages et des agents coiffants. Le segment Human Health Care produit des produits alimentaires et des boissons, des produits sanitaires et des produits de santé personnels tels que des sels de bain, des dentifrices et des brosses à dents. Le segment Fabric & Home Care produit des produits d'entretien des tissus, tels que des détergents à lessive et des finitions pour le linge, ainsi que des produits d'entretien ménager, tels que des détergents de cuisine et des détergents ménagers. Les quatre segments d'activité ci-dessus sont inclus dans l'activité des produits de consommation. Le segment Chemicals fabrique et vend des graisses et des huiles, des produits de matériaux fonctionnels et des produits chimiques de spécialité.