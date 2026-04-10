Négociation EssilorLuxottica SA - ELfr CFD
À propos de EssilorLuxottica SA
EssilorLuxottica SA, anciennement connue sous le nom de Essilor International Compagnie Générale D Optique SA, est une société ophtalmologique basée en France. La Société conçoit, fabrique et commercialise une gamme de lentilles, montures et lunettes de soleil destinées à améliorer et à protéger la vue. Elle développe et commercialise également des équipements pour laboratoires et instruments de prescription, ainsi que des services pour les professionnels de la vue. Elle opère à travers trois segments: Objectifs et instruments d'optique, y compris les objectifs correcteurs, instruments d'optique destinés aux opticiens et optométristes; l'Équipement, qui comprend les machines et les consommables utilisés par les usines et les laboratoires de prescription, ainsi que Lunettes de soleil et Lecteurs, qui comprend des lunettes de lecture sans ordonnance et des lunettes de soleil sans ordonnance. La Société exerce ses activités sous plusieurs marques, notamment Ray-Ban, Oakley et Varilux. La Société exerce ses activités en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
- IndustrieMedical Equipment / Supplies / Distribution
- Adresse147 rue de Paris, CHARENTON-LE-PONT, France (FRA)
- Employés182684
- CEOFrancesco Milleri