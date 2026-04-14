Négociation Ebara Corporation - 6361 CFD
À propos de Ebara Corporation
EBARA Corporation est une société basée au Japon, principalement engagée dans le secteur de l'énergie éolienne et hydroélectrique, dans le secteur des installations environnementales, ainsi que dans le secteur de la précision et de l'électronique. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur de l'énergie éolienne et hydraulique est engagé dans la fabrication, la vente, l'exploitation et la maintenance de pompes, de compresseurs, de turbines, d'équipements de réfrigération et de ventilateurs. Le segment des usines environnementales est engagé dans l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la maintenance d'usines d'incinération de déchets municipaux, d'usines d'incinération de déchets industriels et d'usines de traitement des eaux. Le segment Précision et électronique est engagé dans la fabrication, la vente et la maintenance de pompes à vide, d'équipements de polissage chimico-mécanique (CMP), d'équipements de placage et d'équipements de traitement des gaz d'échappement. La société est également engagée dans la fourniture de services de soutien aux entreprises.